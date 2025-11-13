İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycanda gələn il ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə xərclər açıqlanıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:34
    Azərbaycanda gələn il ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə xərclər açıqlanıb

    2026-cı ildə Azərbaycanda ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə xərclərin qarşılanması üçün dövlət büdcəsində 11,3 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə nazirinin müavini Himalay Məmişov Milli Məclisin Aqrar siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, Elm və təhsil komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında bildirib.

    "Bu vəsaitin 7,4 milyon manatı məişət zorakılığına, insan alverinə, erkən nikaha məruz qalmış şəxslər, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar və onların ailə üzvləri ilə sosial, psixoloji və pedaqoji işin təşkili, həmçinin uşaq və ailələrə dəstəklə bağlı tədbirlər üçündür. Bu istiqamətdə xərclər son 5 ildə 3,5 dəfə artıb. Həmçinin, növbəti ildə fəaliyyətə başlanması nəzərdə tutulan Fizuli, Qazax, Şamaxı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzlərinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə büdcədə 604 min manat əlavə vəsait nəzərdə tutulur", - deyə o qeyd edib.

    В 2026 году в госбюджете на мероприятия по вопросам семьи, женщин и детей предусмотрено 11,3 млн манатов

