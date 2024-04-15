Утверждены требования по обеспечению информационной безопасности на финансовых рынках

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Требования по обеспечению информационной безопасности субъектов, деятельность которых контролируется на финансовых рынках".

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Требования по обеспечению информационной безопасности субъектов, деятельность которых контролируется на финансовых рынках".

Как сообщает Report, решение об этом подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

Документ сменил решение ЦБА от 14 июля 2021 года "Об утверждении Правил управления информационной безопасностью в банках".

Согласно новому решению, финансовые учреждения должны непрерывно совершенствовать систему управления информационной безопасностью, а также разработать политику информационной безопасности.