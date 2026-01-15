Утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы
Финансы
- 15 января, 2026
- 16:36
В Азербайджане утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на учреждение.
Документ определяет основные направления деятельности и приоритеты Счетной палаты как высшего органа аудита на следующие пять лет.
В документе в качестве основных приоритетов определены создание Информационной системы государственного аудита, расширение цифровых решений и инструментов анализа данных, применение искусственного интеллекта в возможных направлениях, более широкое применение международных стандартов аудита и укрепление государственного финансового управления на основе аудиторских рекомендаций.
