В Азербайджане утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на учреждение.

Документ определяет основные направления деятельности и приоритеты Счетной палаты как высшего органа аудита на следующие пять лет.

В документе в качестве основных приоритетов определены создание Информационной системы государственного аудита, расширение цифровых решений и инструментов анализа данных, применение искусственного интеллекта в возможных направлениях, более широкое применение международных стандартов аудита и укрепление государственного финансового управления на основе аудиторских рекомендаций.