    Финансы
    • 15 января, 2026
    • 16:36
    В Азербайджане утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на учреждение.

    Документ определяет основные направления деятельности и приоритеты Счетной палаты как высшего органа аудита на следующие пять лет.

    В документе в качестве основных приоритетов определены создание Информационной системы государственного аудита, расширение цифровых решений и инструментов анализа данных, применение искусственного интеллекта в возможных направлениях, более широкое применение международных стандартов аудита и укрепление государственного финансового управления на основе аудиторских рекомендаций.

    Счетная палата стратегический план 2026-2030 годы
    Hesablama Palatasının 2026–2030-cu illər üzrə yeni Strateji Planı təsdiqlənib
    New strategic plan of Azerbaijan's Accounts Chamber for 2026-2030 approved

    Лента новостей