Hesablama Palatasının 2026–2030-cu illər üzrə yeni Strateji Planı təsdiqlənib
- 15 yanvar, 2026
- 16:13
Hesablama Palatasının 2026–2030-cu illəri əhatə edən yeni Strateji Plan təsdiq olunub.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, sənəd ali audit orqanı olaraq Hesablama Palatasının növbəti beş il üçün əsas fəaliyyət istiqamətlərini və prioritetlərini müəyyən edir.
Yeni Strateji Plan 2021–2025-ci illəri əhatə edən Strateji Planın icra müddətinin başa çatması fonunda, əvvəlki dövrdə əldə edilmiş nəticələr, aparılmış qiymətləndirmələr və cari vəziyyətin təhlili nəzərə alınmaqla hazırlanıb.
Strateji Planın formalaşdırılması prosesində əsas maraqlı tərəflərlə səmərəli işgüzar münasibətlər qurulub, onların gözləntiləri təhlil edilərək sənəddə əksini tapıb. Eyni zamanda, yeni Strateji Planda nəticəəsaslı çərçivə daha da genişləndirilib, ilk dəfə olaraq bir sıra əsas performans göstəriciləri üzrə beş illik proqnoz dinamikası müəyyən edilib.
Sənəddə Dövlət Auditi İnformasiya Sisteminin tam qurulması, rəqəmsal həllərin və data analitika alətlərinin genişləndirilməsi, mümkün istiqamətlərdə süni intellektin tətbiqi, beynəlxalq audit standartlarının daha geniş tətbiqi və audit tövsiyələri əsasında dövlət maliyyə idarəetməsinin gücləndirilməsi əsas prioritetlər kimi müəyyən olunub.