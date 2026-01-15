İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Hesablama Palatasının 2026–2030-cu illər üzrə yeni Strateji Planı təsdiqlənib

    Maliyyə
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:13
    Hesablama Palatasının 2026–2030-cu illər üzrə yeni Strateji Planı təsdiqlənib
    Hesablama Palatası

    Hesablama Palatasının 2026–2030-cu illəri əhatə edən yeni Strateji Plan təsdiq olunub.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, sənəd ali audit orqanı olaraq Hesablama Palatasının növbəti beş il üçün əsas fəaliyyət istiqamətlərini və prioritetlərini müəyyən edir.

    Yeni Strateji Plan 2021–2025-ci illəri əhatə edən Strateji Planın icra müddətinin başa çatması fonunda, əvvəlki dövrdə əldə edilmiş nəticələr, aparılmış qiymətləndirmələr və cari vəziyyətin təhlili nəzərə alınmaqla hazırlanıb.

    Strateji Planın formalaşdırılması prosesində əsas maraqlı tərəflərlə səmərəli işgüzar münasibətlər qurulub, onların gözləntiləri təhlil edilərək sənəddə əksini tapıb. Eyni zamanda, yeni Strateji Planda nəticəəsaslı çərçivə daha da genişləndirilib, ilk dəfə olaraq bir sıra əsas performans göstəriciləri üzrə beş illik proqnoz dinamikası müəyyən edilib.

    Sənəddə Dövlət Auditi İnformasiya Sisteminin tam qurulması, rəqəmsal həllərin və data analitika alətlərinin genişləndirilməsi, mümkün istiqamətlərdə süni intellektin tətbiqi, beynəlxalq audit standartlarının daha geniş tətbiqi və audit tövsiyələri əsasında dövlət maliyyə idarəetməsinin gücləndirilməsi əsas prioritetlər kimi müəyyən olunub.

    Hesablama Palatası Strateji Plan
    Утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы
    New strategic plan of Azerbaijan's Accounts Chamber for 2026-2030 approved

    Son xəbərlər

    16:58

    Füzulidə iki nəfər avtomobildə dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    16:55

    Deputat: Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin onurğa sütunlarından biridir

    Energetika
    16:47

    FIS norveçli məşqçiləri cəzalandırıb

    Fərdi
    16:45

    "Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:43

    Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:42

    Vüqar Gülməmmədov: "Yeni Strateji Plan Hesablama Palatası üçün yol xəritəsi olacaq"

    Maliyyə
    16:41
    Foto

    Astara, Tərtər, Ağdaş və Goranboyda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

    Sağlamlıq
    16:40

    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    16:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov Maqdalena Qrononu sülh prosesindəki irəliləyişlər barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti