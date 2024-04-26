Услуга Masterpass будет интегрирована в мобильное приложение еще двух азербайджанских банков

В этом году международная платежная система Mastercard планирует интегрировать услугу Masterpass в мобильное приложение двух крупнейших банков Азербайджана.

В этом году международная платежная система Mastercard планирует интегрировать услугу Masterpass в мобильное приложение двух крупнейших банков Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер Mastercard по Азербайджану Эмиль Зейналов.

"В Азербайджане развивается Masterpass. В прошлом году, начав сотрудничество с одним крупным банком, мы включили в его мобильное приложение данную услугу. В этом году мы с двумя крупными банками расширим охват Masterpass в Азербайджане", - отметил он.

Зейналов также добавил, что в Азербайджане будет увеличен охват операций NFC.