О нас

Услуга Masterpass будет интегрирована в мобильное приложение еще двух азербайджанских банков

Услуга Masterpass будет интегрирована в мобильное приложение еще двух азербайджанских банков В этом году международная платежная система Mastercard планирует интегрировать услугу Masterpass в мобильное приложение двух крупнейших банков Азербайджана.
Финансы
26 апреля 2024 г. 11:05
Услуга Masterpass будет интегрирована в мобильное приложение еще двух азербайджанских банков

В этом году международная платежная система Mastercard планирует интегрировать услугу Masterpass в мобильное приложение двух крупнейших банков Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер Mastercard по Азербайджану Эмиль Зейналов.

"В Азербайджане развивается Masterpass. В прошлом году, начав сотрудничество с одним крупным банком, мы включили в его мобильное приложение данную услугу. В этом году мы с двумя крупными банками расширим охват Masterpass в Азербайджане", - отметил он.

Зейналов также добавил, что в Азербайджане будет увеличен охват операций NFC.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Masterpass" Azərbaycanda daha iki bankın mobil tətbiqinə inteqrasiya ediləcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
23 апреля 2024 г. 18:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi