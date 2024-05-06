В ЦБА обсудили последние тенденции на финансовых рынках

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с местными банками последние тенденции на финансовых рынках.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с местными банками последние тенденции на финансовых рынках.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов написал в социальной сети "X".

"Мы встретились с руководящими лицами банков, входящих в президиум Ассоциации банков Азербайджана. В ходе встречи были рассмотрены итоги первого квартала текущего года и важные вопросы, стоящие на повестке", - говорится в публикации.

По словам Кязимова, также состоялся обмен мнениями по макроэкономическим факторам, тенденциям на межбанковском рынке и в секторе в целом.