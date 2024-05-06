Экономический мост между Каспием и Уолл-стрит: Азербайджанские банки прокладывают путь к новым возможностям

На днях банковская делегация, возглавляемая председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым, завершила свой исторический визит в США. Эта знаменательная поездка, организованная совместно Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) и Американо-аз

На днях банковская делегация, возглавляемая председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым, завершила свой исторический визит в США. Эта знаменательная поездка, организованная совместно Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) и Американо-азербайджанской торговой палатой, ознаменовала собой первый комплексный визит азербайджанских банкиров в США и открыла новую эру в двустороннем финансовом сотрудничестве.

В состав делегации вошли руководители 11 ведущих коммерческих банков Азербайджана, которые на протяжении четырех дней плодотворно взаимодействовали с представителями правительства США, руководителями финансовых организаций и ведущими экспертами в области финансов.

Расширение экономических связей

В ходе встреч в Государственном департаменте, Департаменте казначейства, Службе торговли, Управлении финансового надзора и других ключевых ведомствах США делегация обсудила вопросы укрепления экономических связей между двумя странами. Стороны отметили важность роли банковского сектора в стимулировании торговых отношений и инвестиций, а также договорились о совместных усилиях по расширению сотрудничества между регулирующими финансовый сектор органами и банками двух стран.

Обмен опытом и передовыми практиками

Помимо обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, азербайджанские банкиры получили ценную возможность ознакомиться с передовым опытом своих американских коллег. Встречи с представителями Федерального резервного банка Нью-Йорка, Bank of Mellon New York и других ведущих финансовых институтов США позволили им изучить лучшие практики в области информационной безопасности, кибербезопасности, управления рисками, комплаенс и применения искусственного интеллекта в банковских операциях.

Перспективы сотрудничества

Визит делегации азербайджанских банков в США стал катализатором для новых перспективных направлений сотрудничества. Стороны договорились о расширении взаимодействия в таких областях, как:

Торговое финансирование: Содействие азербайджанским компаниям в получении доступа к финансированию для экспорта товаров и услуг в США.

Инвестиционное сотрудничество: Поддержка участия американских инвесторов в проектах на территории Азербайджана.

Расширение корреспондентских отношений: Укрепление связей между азербайджанскими и американскими банками для облегчения трансграничных платежей. Некоторые азербайджанские банки после визита уже объявили об открытии в Bank of Mellon New York корреспондентского счета, что в свою очередь, должно послужить расширению бизнеса в сфере международных расчетов, а также продвижению услуг международных денежных переводов.

Итак визит азербайджанской банковской делегации в США стал знаменательным событием, открывающим новую страницу в отношениях между финансовыми секторами двух стран. Достигнутые договоренности закладывают прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между финансовым сектором Азербайджана и США.