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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 мая 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8297 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8297

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1245

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3351

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0917

100 Вон Республики Корея

0,1251

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1811

1 Китайский юань

0,2357

1 Датская крона

0,2453

1 Грузинский лари

0,6348

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1326

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1571

1 Швейцарский франк

1,8763

1 Израильский шекель

0,4555

1 Канадский доллар

1,2422

1 Кувейтский динар

5,5306

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3585

1 Мексиканское песо

0,1002

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0355

1 Норвежская крона

0,1565

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4230

1 Сингапурский доллар

1,2575

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2471

1 Турецкая лира

0,0526

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0431

100 Японских йен

1,1045

1 Новозеландский доллар

1,0199

Золото (1 унция)

3926,4815

Серебро (1 унция)

45,4571

Платина (1 унция)

1622,4290

Палладиум (1 унция)

1615,0425
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.05.2024)

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