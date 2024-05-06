Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/b6515b40-ae2c-3f87-ba2d-67d6baf941cd.jpg https://static.report.az/photo/b6515b40-ae2c-3f87-ba2d-67d6baf941cd.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8297 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0185 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8297 1 Российский рубль 0,0185 1 Австралийский доллар 1,1245 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3351 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0917 100 Вон Республики Корея 0,1251 1 Чешская крона 0,0730 100 Чилийских песо 0,1811 1 Китайский юань 0,2357 1 Датская крона 0,2453 1 Грузинский лари 0,6348 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1326 100 Индонезийских рупий 0,0106 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1571 1 Швейцарский франк 1,8763 1 Израильский шекель 0,4555 1 Канадский доллар 1,2422 1 Кувейтский динар 5,5306 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3585 1 Мексиканское песо 0,1002 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,0355 1 Норвежская крона 0,1565 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4230 1 Сингапурский доллар 1,2575 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2471 1 Турецкая лира 0,0526 1 Тайваньский доллар 0,0526 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0431 100 Японских йен 1,1045 1 Новозеландский доллар 1,0199 Золото (1 унция) 3926,4815 Серебро (1 унция) 45,4571 Платина (1 унция) 1622,4290 Палладиум (1 унция) 1615,0425 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.05.2024)