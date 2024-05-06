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Названы главные риски для мировой экономики

Названы главные риски для мировой экономики Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвали главные риски, которые могут подорвать восстановительный рост мировой экономики.
Финансы
6 мая 2024 г. 07:07
Названы главные риски для мировой экономики

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвали главные риски, которые могут подорвать восстановительный рост мировой экономики.

Как передает Report, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обзор Economic Outlook.

Экономисты считают, что среди таких рисков — эскалация израильского военного конфликта, возобновление инфляционного роста, реализация последствий ужесточения денежно-кредитной политики, а также слабый рост экономики КНР.

ОЭСР улучшила прогнозы по динамике глобального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 и 2025 годах по сравнению с февральскими ожиданиями.

По оценкам организации, рост мировой экономики составит 3,1% по итогам текущего года (прежний прогноз — 2,9%) и 3,2% по итогам следующего года (3%). Главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли смотрит на текущие ожидания с "осторожным оптимизмом".

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