Названы главные риски для мировой экономики

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвали главные риски, которые могут подорвать восстановительный рост мировой экономики.

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвали главные риски, которые могут подорвать восстановительный рост мировой экономики.

Как передает Report , об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обзор Economic Outlook.

Экономисты считают, что среди таких рисков — эскалация израильского военного конфликта, возобновление инфляционного роста, реализация последствий ужесточения денежно-кредитной политики, а также слабый рост экономики КНР.

ОЭСР улучшила прогнозы по динамике глобального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 и 2025 годах по сравнению с февральскими ожиданиями.

По оценкам организации, рост мировой экономики составит 3,1% по итогам текущего года (прежний прогноз — 2,9%) и 3,2% по итогам следующего года (3%). Главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли смотрит на текущие ожидания с "осторожным оптимизмом".