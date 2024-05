ЦБА подал заявку на членство в сообществе по повышению экологичности финансовой системы

ЦБА подал заявку на членство в сообществе по повышению экологичности финансовой системы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подал заявку на членство в Сообществе центральных банков и надзорных органов по повышению экологичности финансовой системы (The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, NGFS).

https://static.report.az/photo/f358d151-9c77-387c-b6a9-e5c423ab1dea.jpg https://static.report.az/photo/f358d151-9c77-387c-b6a9-e5c423ab1dea.jpg

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подал заявку на членство в Сообществе центральных банков и надзорных органов по повышению экологичности финансовой системы (The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, NGFS). Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА. Регулятор назвал основной целью подачи заявки возможность изучения международного опыта. В настоящее время идет обсуждение процесса вступления. Кроме того, в прошлом году ЦБА провел обмен опытом с Центральным банком Грузии по вопросам участия в международных инициативах и расширения сотрудничества в области устойчивого финансирования. В рамках программы обмена опытом был изучен опыт Центробанка Грузии по внедрению национальной координационной платформы по применению устойчивого финансирования, подготовке таксономии, применению инструментов устойчивого финансирования, а также оценке рисков изменения климата и ESG. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram