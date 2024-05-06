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В Фонд аграрного страхования за три дня поступило 20 обращений от фермеров

В Фонд аграрного страхования за три дня поступило 20 обращений от фермеров За последние три дня в колл-центр "1651" Фонда аграрного страхования поступило 20 обращений из 7 районов в связи с ущербом, нанесенным неблагоприятными погодными условиями фермерским хозяйствам Азербайджана.
Финансы
6 мая 2024 г. 16:49
В Фонд аграрного страхования за три дня поступило 20 обращений от фермеров

За последние три дня в колл-центр "1651" Фонда аграрного страхования поступило 20 обращений из 7 районов в связи с ущербом, нанесенным неблагоприятными погодными условиями фермерским хозяйствам Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, с жалобами обратились фермеры из Кюрдамирского, Бейлаганского, Агджабединского, Билясуварского, Зардабского, Губинского и Гусарского районов.

Суровые погодные условия, сильный дождь, град и снегопад нанесли ущерб посевам ячменя, пшеницы, хлопка, алычовым и вишневым садам в отдельных хозяйствах указанных районов.

Для оценки причиненного ущерба в регионы планируется направить экспертов по аграрному страхованию.

Фонд призывает фермеров страховать свои хозяйства для защиты от резких изменений погодных условий и воздействий природных явлений.

За первый квартал текущего года Фонд аграрного страхования выплатил фермерам 503 тыс. манатов за ущерб, нанесенный градом, и 101 тыс. манатов - в связи с селями и наводнениями.

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