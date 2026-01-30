"Управление военизированной охраны" выбирает аудитора
Финансы
- 30 января, 2026
- 09:31
ООО "Управление военизированной охраны" в составе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год в соответствии с международными стандартами.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 18 манатов.
Претенденты могут подать свои предложения до 19 февраля по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рустама, 54.
Рассмотрение предложений состоится по указанному адресу 19 февраля в 17:00.
В прошлом году победителем тендера стало ООО "Хесабат", которому было выплачено 3,1 тыс. манатов.
