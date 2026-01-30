"Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" auditor seçir
Maliyyə
- 30 yanvar, 2026
- 09:10
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus "Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 18 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 19-na qədər İdarənin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi, 54 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 19-da, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "Hesabat" MMC olub. Şirkətə 3,1 min manat ödənilib.
