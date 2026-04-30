Управление по экспорту газа SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта почти на 22%

В январе-марте текущего года Управление по экспорту газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $2,8 млн, что на $0,5 млн, или на 21,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Отметим, что за первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.