    SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi qeyri-neft ixracından gəlirini 22 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 12:08
    SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi qeyri-neft ixracından gəlirini 22 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Qaz İxrac İdarəsi 2,8 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın aprel sayında bildirilir.

    Hesabata əsasən, bu, 2025-ci ilin 3 ayı ilə müqayisədə 0,5 milyon ABŞ dolları və ya 21,7 % çoxdur.

    Ötən 3 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Qaz İxrac İdarəsi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İxrac İcmalı
    Управление по экспорту газа SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта почти на 22%
    SOCAR gas export unit boosts non-oil revenues by nearly 22%

