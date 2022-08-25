Украина начала готовить новую программу с МВФ

Кабинет министров переформировывал рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом.

Кабинет министров переформировывал рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, группа будет готовить новую программу с МВФ.

Согласно решению, возглавляет группу правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. В группу вошли представители Минфина, НБУ, Минюста, "Нафтогаза", Минэнерго и других ведомств.

Группа получила задание "наработки основных параметров будущей совместной с МВФ программы сотрудничества". Кроме определения основных параметров программы, группа также пропишет "обязательства украинской стороны".

Согласно решению, председатель рабочей группы может принять решение о проведении заседания в режиме реального времени (он-лайн) с использованием соответствующих технических средств, в частности через Интернет.