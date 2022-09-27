О нас

Уходящие из России иностранные инвесторы могут вложиться в Азербайджан

Уходящие из России иностранные инвесторы могут вложиться в Азербайджан Центральный Банк России официально запрещает покупать ценные бумаги иностранных эмитентов с 1 января 2023 года. А ряд российских брокеров решили полностью запретить неквалифицированным инвесторам с 1 октября этого года покупать ценные бумаги эмитентов "не
Финансы
27 сентября 2022 г. 15:45
Уходящие из России иностранные инвесторы могут вложиться в Азербайджан

Центральный Банк России официально запрещает покупать ценные бумаги иностранных эмитентов с 1 января 2023 года. А ряд российских брокеров решили полностью запретить неквалифицированным инвесторам с 1 октября этого года покупать ценные бумаги эмитентов "недружественных" стран.

Согласно решению банка России, брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из "недружественных" стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

Комментируя это решение, руководитель департамента внешних рынков одной из инвестиционных компаний, действующих в Азербайджане, Валех Ганбаров сказал Report, что Россия фактически применяет его как контрсанкцию: "Иностранные инвесторы, в свою очередь, уже несколько месяцев назад начали уходить с российского рынка. Поскольку сейчас инвестиционный климат в России очень неблагоприятен не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов. Это можно объяснить тремя факторами. Во-первых, уже несколько месяцев Россия ведет войну с Украиной, и невозможно предсказать, когда этот конфликт закончится. Вторая причина заключается в том, что российские компании находятся под санкциями. Третий фактор - объявленная недавно частичная мобилизация".

Ганбаров не исключает, что сложившаяся ситуация принесет выгоду российским бизнесменам: “То есть компании смогут выкупить свои сильно подешевевшие акции как у внешних, так и у внутренних инвесторов. Других преимуществ не вижу. В настоящее время перспектив на российском инвестиционном рынке нет. Интерес как местных, так и иностранных инвесторов к этому рынку упал до нуля”.

Замдиректора одной из инвестиционных компаний Джафар Ибрагимли прокомментировал уровень влияния вопроса на азербайджанских бизнесменов и непосредственно на нашу страну: “Есть вероятность, что эти инвестиции придут в нашу страну. Иностранные компании и физические лица могут инвестировать в Азербайджане как в государственные ценные бумаги, так и в корпоративные долларовые облигации. Привлечение таких инвестиций в рамках корреспондентских счетов возможно с любыми банками Азербайджана. Хотя раньше объем таких операций был невелик, в настоящее время рынок ценных бумаг имеет хорошие возможности для привлечения иностранных инвесторов".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan çıxacaq xarici investorlar Azərbaycana üz tuta bilər

Экслюзивные новости

Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi