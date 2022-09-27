Уходящие из России иностранные инвесторы могут вложиться в Азербайджан

Центральный Банк России официально запрещает покупать ценные бумаги иностранных эмитентов с 1 января 2023 года. А ряд российских брокеров решили полностью запретить неквалифицированным инвесторам с 1 октября этого года покупать ценные бумаги эмитентов "не

Центральный Банк России официально запрещает покупать ценные бумаги иностранных эмитентов с 1 января 2023 года. А ряд российских брокеров решили полностью запретить неквалифицированным инвесторам с 1 октября этого года покупать ценные бумаги эмитентов "недружественных" стран.

Согласно решению банка России, брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из "недружественных" стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

Комментируя это решение, руководитель департамента внешних рынков одной из инвестиционных компаний, действующих в Азербайджане, Валех Ганбаров сказал Report, что Россия фактически применяет его как контрсанкцию: "Иностранные инвесторы, в свою очередь, уже несколько месяцев назад начали уходить с российского рынка. Поскольку сейчас инвестиционный климат в России очень неблагоприятен не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов. Это можно объяснить тремя факторами. Во-первых, уже несколько месяцев Россия ведет войну с Украиной, и невозможно предсказать, когда этот конфликт закончится. Вторая причина заключается в том, что российские компании находятся под санкциями. Третий фактор - объявленная недавно частичная мобилизация".

Ганбаров не исключает, что сложившаяся ситуация принесет выгоду российским бизнесменам: “То есть компании смогут выкупить свои сильно подешевевшие акции как у внешних, так и у внутренних инвесторов. Других преимуществ не вижу. В настоящее время перспектив на российском инвестиционном рынке нет. Интерес как местных, так и иностранных инвесторов к этому рынку упал до нуля”.

Замдиректора одной из инвестиционных компаний Джафар Ибрагимли прокомментировал уровень влияния вопроса на азербайджанских бизнесменов и непосредственно на нашу страну: “Есть вероятность, что эти инвестиции придут в нашу страну. Иностранные компании и физические лица могут инвестировать в Азербайджане как в государственные ценные бумаги, так и в корпоративные долларовые облигации. Привлечение таких инвестиций в рамках корреспондентских счетов возможно с любыми банками Азербайджана. Хотя раньше объем таких операций был невелик, в настоящее время рынок ценных бумаг имеет хорошие возможности для привлечения иностранных инвесторов".