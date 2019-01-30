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    Убыток мировой торговли от торговых войн составил 0,5 трлн долларов в 2018 году

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Мировая торговля потеряла 0,5 трлн долларов США от торговых войн и ограничений в 2018 году.

    Как передает Report, об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

    "Оценки, которые делало ВТО по прошлому году, - это порядка 0,5 трлн долларов потерянного роста мировой торговли. То есть очень большая сумма и, соответственно, это все влияет на экономическую динамику", - сказал Орешкин.

    По словам министра, одна из причин замедления экономического роста в мире - это то, что торговые войны начинают разбивать мир на "отдельные блоки".

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