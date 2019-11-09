Турецкий холдинг ведет переговоры по покупке аэропорта Алматы

Турецкий TAV Airports Holding ведет переговоры по покупке аэропорта Алматы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, эту информацию в электронном письме подтвердили в отделе корпоративных коммуникаций аэропортового холдинга.

«Консорциум, сформированный нашей компанией, членом группы ADP и VPE Capital, начал переговоры с владельцем международного аэропорта Алматы в Казахстане в отношении потенциального приобретения актива. Алматинский аэропорт обслужил примерно 6 млн пассажиров в 2018 году», – указывается в сообщении.

Каких-либо дополнительных деталей на текущий момент в аэропортовом холдинге предоставить не смогли.

TAV Airports Holding является ведущим оператором аэропортов в Турции. Кроме того, холдинг управляет воздушными гаванями в Грузии, Тунисе, Македонии, Хорватии. Его 46,12% акций контролируется Aéroports de Paris Group, а 44,33% находятся в свободном обращении, говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что нидерландская Venus Airport Investments B.V ищет покупателей своей доли в АО «Международный аэропорт Алматы».

Согласно списку аффилированных лиц, опубликованных на сайте Казахстанской фондовой биржи, компания Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме, является единственным акционером АО «Международный аэропорт Алматы». В свою очередь, Venus Airport Holdings B.V. (также находящаяся в нидерландской юрисдикции), как отмечается в документе, владеет, пользуется и распоряжается 10%-ной и более долей единственного акционера аэропорта. Эта компания полностью принадлежит сингапурской Steppe Capital Pte. Ltd, контролируемой Тимуром Кулибаевым.



Группа ADP управляет рядом аэропортов, в том числе аэропортами Париж — Шарль-де-Голль, Париж-Орли и Париж-Ле-Бурже. В 2018 году группа компаний через бренд Paris Aéroport приняла более 105 млн пассажиров и 2,3 млн тонн грузов и почты в аэропортах Париж – Шарль-де-Голль и Париж-Орли, а также более 176 млн пассажиров в аэропортах за рубежом через дочернюю компанию ADP International. Группа ADP также намерена развивать свой бизнес в сфере розничной торговли и недвижимости. В 2018 году выручка группы составила 4,478 млрд евро, а чистая прибыль – 610 млн евро. Уставный капитал открытого акционерного общества составляет 296 млн евро.