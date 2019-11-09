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Турецкий холдинг ведет переговоры по покупке аэропорта Алматы

Турецкий TAV Airports ведет переговоры по покупке аэропорта Алматы

Турецкий TAV Airports Holding ведет переговоры по покупке аэропорта Алматы. 

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, эту информацию в электронном письме подтвердили в отделе корпоративных коммуникаций аэропортового холдинга. 

«Консорциум, сформированный нашей компанией, членом группы ADP и VPE Capital, начал переговоры с владельцем международного аэропорта Алматы в Казахстане в отношении потенциального приобретения актива. Алматинский аэропорт обслужил примерно 6 млн пассажиров в 2018 году», – указывается в сообщении. 

Каких-либо дополнительных деталей на текущий момент в аэропортовом холдинге предоставить не смогли. 

TAV Airports Holding является ведущим оператором аэропортов в Турции. Кроме того, холдинг управляет воздушными гаванями в Грузии, Тунисе, Македонии, Хорватии. Его 46,12% акций контролируется Aéroports de Paris Group, а 44,33% находятся в свободном обращении, говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что нидерландская Venus Airport Investments B.V ищет покупателей своей доли в АО «Международный аэропорт Алматы». 

Согласно списку аффилированных лиц, опубликованных на сайте Казахстанской фондовой биржи, компания Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме, является единственным акционером АО «Международный аэропорт Алматы». В свою очередь, Venus Airport Holdings B.V. (также находящаяся в нидерландской юрисдикции), как отмечается в документе, владеет, пользуется и распоряжается 10%-ной и более долей единственного акционера аэропорта. Эта компания полностью принадлежит сингапурской Steppe Capital Pte. Ltd, контролируемой Тимуром Кулибаевым.

Группа ADP управляет рядом аэропортов, в том числе аэропортами Париж — Шарль-де-Голль, Париж-Орли и Париж-Ле-Бурже. В 2018 году группа компаний через бренд Paris Aéroport приняла более 105 млн пассажиров и 2,3 млн тонн грузов и почты в аэропортах Париж – Шарль-де-Голль и Париж-Орли, а также более 176 млн пассажиров в аэропортах за рубежом через дочернюю компанию ADP International. Группа ADP также намерена развивать свой бизнес в сфере розничной торговли и недвижимости. В 2018 году выручка группы составила 4,478 млрд евро, а чистая прибыль – 610 млн евро. Уставный капитал открытого акционерного общества составляет 296 млн евро.

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