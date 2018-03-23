Турецкая лира рекордно упала к доллару

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Курс турецкой лиры опустился до рекордно низкого уровня по отношению в американскому доллару.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, в начале торгов в пятницу на валютном рынке лира снизилась до уровня 4,03 за доллар.

Это в свою очередь является максимальным показателем американской валюты по отношению к лире.

Говоря о падении лиры заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек сказал, что падение не будет продолжительным: "Верим, что уровень инфляции не будет двузначным. Падение курса лиры связано с экономическими процессами, а также с событиями в Турции и за рубежом".

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что в курсе лиры могут быть скачки, но влияние временное и ограниченное.

Главный исполнительный директор компании “Japon FPG Securities” Кожи Фукайя связывает падение лиры с вмешательством японских инвесторов.

Как сообщил Report заместитель директора, финансовый аналитик инвестиционной компании "PSG Kapital" Джафар Ибрагимли, резкое падение турецкой лиры связано с несколькими факторами: "В первую очередь необходимо учесть, что Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 20-21 марта приняла решение повысить процентную ставку с 1,5% до 1,75%". Данное решение больше всего негативно влияет на экономику развитых стран и ослабляет их валютные курсы. В связи с подорожанием доллара у инвесторов растет интерес к ценным бумагам США, в результате они отказываются от финансовых инструментов выпущенных в других валютах, в том числе и в турецкой лире. К тому же, в во внешнеторговом балансе Турции есть дефицит. Это в свою очередь увеличивает давление на лиру".