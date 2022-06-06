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Турецкая лира ослабла до шестимесячного минимума

Турецкая лира ослабла до шестимесячного минимума Национальная валюта Турции ослабла в понедельник до 16,6 турецкой лиры по отношению к одному доллару США, что стало рекордным уровнем с декабря прошлого года.
Финансы
6 июня 2022 г. 14:01
Турецкая лира ослабла до шестимесячного минимума

Национальная валюта Турции ослабла в понедельник до 16,6 турецкой лиры по отношению к одному доллару США, что стало рекордным уровнем с декабря прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал газеты Dunya.

Минувшую неделю лира закрыла на уровне 16,44 за 1 доллар, напоминает издание.

По данным аналитиков, с начала года турецкая лира обесценилась более чем на 20%, и такая тенденция сохранится, если местные власти не пересмотрят политику в отношении учетных ставок. Центробанк Турции с конца прошлого года держит неизменной ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%, и как сообщил министр финансов Турции Нуреддин Небати, менять ее пока не планируют.

Министр, высказывания которого в понедельник приводит газета Milliyet, также сообщил, что уровень инфляции в Турции к концу текущего года ожидается на уровне 48-49%. В мае инфляция в стране, по официальным данным составила 73,5%, по неофициальным превысила 160%.

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Версия на английском языке Turkish lira weakens to six-month low

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