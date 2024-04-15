ТуранБанк ОАО и Азиатский Банк Развития заключили соглашение о торговом финансировании

Подписано соглашение между одним из ведущих банков страны - ОАО "ТуранБанк" и Азиатским банком развития (АБР) о финансировании международных торговых операций.

Подписано соглашение между одним из ведущих банков страны - ОАО "ТуранБанк" и Азиатским банком развития (АБР) о финансировании международных торговых операций.

В рамках нового соглашения АБР утвердил гарантийный лимит торгового финансирования, включив ОАО "TуранБанк" в «Программу финансирования торговли и цепочки поставок» TSCFP. Следует отметить, что данное соглашение позволит расширить импортно-экспортные операции в стране и поддержать торговые операции клиентов.

«Мы рады видеть, что TSCFP установил отношения с ТуранБанк в Азербайджане. АБР стремится поддерживать расширение глобальной торговли, рост рабочих мест и экономическое развитие. Это партнерство имеет решающее значение для цепочек поставок и продовольственной безопасности в Азербайджане». Об этом заявила директор АБР по Азербайджану Кэндис МакДейган.

"Данное соглашение, подписанное между ОАО "ТуранБанк" и АБР, является еще одним важным показателем доверия международных финансовых организаций к нашему банку. Это соглашение призвано облегчить международную торговую деятельность предпринимателей в нашей стране и предоставить им необходимую поддержку для расширения их возможностей импорта и экспорта. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать ненефтяному сектору экономики Азербайджана, а также развитию внешней торговли", - сказал председатель TуранБанка Фазаил Мусаев.

К вашему сведению, АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, адаптивного и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней бедности. АБР был основан в 1966 году. Его акционерами являются 68 участников банка, из них 49 из региона.

ОАО "ТуранБанк", действуя с 1992 года, обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов, располагая 21 точкой продаж. Банк всегда шел по пути развития и своими услугами занял важную позицию в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству. TуранБанк является одним из основных участников финансового сектора Азербайджана, отличающимся стабильностью и надежностью. Подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, вы можете получить, позвонив в Информационный центр (012) 935, посетив официальный сайт TуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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