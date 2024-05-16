Тогрул Алиев: Контроль и регулирование в финсекторе Азербайджана переживают период Ренессанса

Контроль и регулирование в финансовом секторе Азербайджана переживают период Ренессанса.

Контроль и регулирование в финансовом секторе Азербайджана переживают период Ренессанса.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на проходящем в Баку Fintex Summit.

По его словам, платежные организации, эмитенты электронных денег, ведомства, управляющие виртуальными активами, должны предоставлять отчеты в соответствии с новым законодательством: "В последние годы принят новый закон о платежных системах, разработаны нормативно-правовые акты. Внедрены механизмы лицензирования и контроля эмитентов электронных денег и платежных организаций".

Алиев отметил, что уже более 20 финтех-компаний обратились в ЦБА для получения лицензии: "В настоящее время их обращения находятся на стадии рассмотрения. Центральный банк осуществляет проверку своими системами, внутренним контролем и другими системами, чтобы не допустить финансирования терроризма и отмывания денег. Каждое ведомство в Азербайджане должно иметь эти системы".