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Предприниматели в Азербайджане получили льготные кредиты на 511 млн манатов под гарантии государства

Предприниматели в Азербайджане получили льготные кредиты на 511 млн манатов под гарантии государства 15:58
Финансы
31 октября 2024 г. 16:22
Предприниматели в Азербайджане получили льготные кредиты на 511 млн манатов под гарантии государства

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд организовал встречу с экономистами-экспертами в Доме МСБ в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По информации фонда, до настоящего времени под гарантии Фонда предпринимателям в Азербайджане были выданы льготные кредиты на сумму около 511 млн манатов для реализации бизнес-структурами проектов, из которых 80 млн манатов в течение января-октября текущего года.

За счет таких проектов планируется создание 6 600 новых рабочих мест.

С этого года Фондом началось применение еще двух инструментов - обеспечение кредитного портфеля по манатным кредитам предпринимателей, а также механизм гарантий по обязательствам эмитентов (предпринимателей) по облигациям. Применение новых инструментов позволит расширить доступ микро- и малых предпринимателей, действующих в ненефтяном секторе, к финансовым ресурсам, а также компаний-эмитентов.

На встрече были даны ответы на вопросы экспертов и выслушаны их предложения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları dövlət zəmanəti ilə 511 milyon manata yaxın güzəştli kredit alıb

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