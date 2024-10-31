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Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов

Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов Правительство Азербайджана совместно с профильными структурами продолжает обсуждать сценарии углеродного ценообразования.
Финансы
31 октября 2024 г. 12:29
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов

Правительство Азербайджана совместно с профильными структурами продолжает обсуждать сценарии углеродного ценообразования.

Как передает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственной налоговой службы Самира Мусаева на 5-м диалоге по целям устойчивого развития на тему "Голоса будущего: Координация климатических действий и усилий, направленных на глобальные цели" в Баку.

По словам Мусаевой, при разработке политики углеродного ценообразования необходимо предусмотреть механизмы возврата собранных налогов для снижения их влияния на домохозяйства и малый бизнес.

"Цель углеродного ценообразования — не получение дополнительного дохода, а стимул для высокоэмиссионных отраслей переходить на более экологичные и энергоэффективные технологии. Важно обеспечить справедливый переход через возврат средств уязвимым группам и малым предпринимателям, испытывающим последствия роста цен," — отметила она.

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Версия на английском языке Tax official: Mechanisms for carbon tax refunds should be developed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: "Azərbaycanda karbon vergilərinin geri qaytarılmasına yönəlik mexanizmlər hazırlanmalıdır"

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