ЕБРР планирует инвестировать 2 млрд евро в ближайшие годы в проекты "зеленой" экономики в Казахстане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать 2 млрд евро в ближайшие годы в проекты "зеленой" экономики в Казахстане.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать 2 млрд евро в ближайшие годы в проекты "зеленой" экономики в Казахстане.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, заявил президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, которого принял глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане.

"Собеседники обсудили перспективы реализации ряда совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, жилищно-коммунальную сферу, энергетику, медицину, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и информационные технологии", -говорится в информации.

Токаев высоко оценил стратегический характер сотрудничества с ЕБРР и его вклад в прогресс экономики Казахстана.

"Президент ЕБРР поделилась планами в потенциальных областях взаимодействия, призванных способствовать устойчивому росту, улучшению инвестиционного климата и модернизации в нашей стране. Она сообщила, что банк внимательно изучает инвестиционные проекты Казахстана, и заявила о заинтересованности в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития. ЕБРР намерен в ближайшие годы вложить 2 млрд евро в экономику Казахстана в рамках осуществления программы "зеленого" перехода", - говорится в сообщении.

Рено-Бассо добавила, что в этом году Европейский банк реконструкции и развития для реализации 22 проектов инвестирует в нашу страну 650 млн долларов.