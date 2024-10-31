МВФ прогнозирует рост номинального ВВП Азербайджана в 2025 году до 77 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост номинального ВВП Азербайджана с 72,4 млрд долларов США в 2023 году до 75,6 млрд в 2024 году и 77 млрд в 2025 году.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост номинального ВВП Азербайджана с 72,4 млрд долларов США в 2023 году до 75,6 млрд в 2024 году и 77 млрд в 2025 году.

Как передает Report, об этом говорится в новом отчете МВФ “Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия”, который получил название “Навигация в меняющемся геоэкономическом ландшафте”.

По прогнозам, реальный рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 3,2% по сравнению с 1,1% в 2023 году, а в 2025 году снизится до 2,5%. Рост ненефтяного сектора ожидается на уровне 4,8% в 2024 году и 3,8% в 2025 году (против 3,7% в 2023 году). При этом спад нефтяного ВВП сократится с 4,2% в 2023 году до 0,5% в 2024-2025 годах.

Прогнозируется, что рост среди нефтяных экспортеров Кавказа и Центральной Азии (КЦА) замедлится с 3,9% в 2023 году до 3,3% в 2024 году из-за остановки роста нефтедобычи в Казахстане. В 2025 году временное увеличение роста ВВП до 3,9% будет связано с расширением нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане. В среднесрочной перспективе прогнозируется стабилизация добычи углеводородов, ограниченная производственными мощностями без значительных инвестиций в Азербайджане и Туркменистане.

"Снижение мировых цен на нефть и газ повысило роль неэнергетического сектора в экономическом росте среди нефтяных экспортеров региона, таких как Азербайджан и Казахстан. В частности, сильный внутренний спрос, характеризующийся все еще высоким потребительским кредитованием и сильным ростом кредитования бизнеса в Азербайджане и Казахстане, сопровождался активной экономической деятельностью в строительном и сервисном секторах. В Азербайджане значительный импульс этому сектору придали государственные и частные инвестиции в 2024 году.

Замедление инфляции в стране позволило смягчить денежно-кредитную политику и снизить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов", - подчеркивает МВФ.

По прогнозам, среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 2,1% в 2024 году, 4,8% в 2025 году против 8,8% в 2023 году.

"В соответствии с глобальными тенденциями, общая базовая инфляция среди стран-экспортеров нефти КЦА, по прогнозам, снизится с 7% в 2024 году до 5,2% в среднесрочной перспективе. В Азербайджане инфляция существенно ослабла в начале 2024 года благодаря снижению эффекта импортируемой инфляции. В Казахстане инфляционное давление остается высоким из-за роста коммунальных тарифов и обесценивания валюты. Центробанк Казахстана сигнализировал о возможном сохранении текущей процентной ставки до конца года. В Туркменистане, напротив, мягкая денежно-кредитная политика и ежегодное увеличение государственных зарплат и пенсий на 10% способствовали росту инфляции", - подчеркивает МВФ.

По данным Фонда, внешняя торговля с Россией среди экспортеров нефти снизилась в первом квартале 2024 года: экспорт в Россию из Казахстана упал на 20%, а из Азербайджана — на 10%. В то же время общий объем экспорта и импорта также снизился, что привело к ухудшению внешних позиций в условиях падения цен на нефть и газ.

Валютный фонд ожидает сужение внешних балансов среди экспортеров нефти на фоне падения цен на энергоносители, при этом средний текущий счет сохранит профицит в 0,8% ВВП в этом году, прежде чем перейти в дефицит в среднесрочной перспективе. Тем не менее, этот прогноз представляет собой повышение на 1,5 процентных пункта ВВП по сравнению с апрелем, отражая более высокие нефтяные доходы и меньшую репатриацию дивидендов в Казахстане. В перспективе ожидается ухудшение сальдо текущего счета у всех экспортеров нефти и газа, особенно в Азербайджане и Туркменистане, из-за снижения цен на углеводороды, переоцененной валюты в Туркменистане и превышения темпов роста импорта промышленных товаров над экспортом нефти в Казахстане.

"Несмотря на это, государственный долг остается на уровне или ниже 20% ВВП, что говорит о стабильной фискальной позиции этих стран", - говорится в отчете.

Согласно прогнозам, соотношение госдолга к ВВП Азербайджана в 2024 году ожидается на уровне 20,5%. в 2025 году - 20,3%.

По мнению авторов отчета, снижение доходов от углеводородов усиливает фискальные проблемы, особенно в Азербайджане и Казахстане. Хотя обе страны реализуют меры по смягчению последствий снижения доходов от углеводородов (например, путем сокращения налоговых льгот в Азербайджане и Казахстане и повышения ставок корпоративного налога в Казахстане, этих мер недостаточно для предотвращения роста уровня государственного долга (в частности, в Казахстане). Тем не менее, уровни долга государственного сектора, по прогнозам, останутся сдержанными на уровне или ниже 27% ВВП в прогнозируемом периоде.