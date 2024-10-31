IFC включила Азербайджан в глобальную программу устойчивой водной инфраструктуры

12:06

Международная финансовая корпорация (IFC) включила Азербайджан в глобальную программу устойчивой водной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова на 5-м Диалоге по целям устойчивого развития на тему в Баку.

"Проблема нехватки воды в мире усугубляется, и Азербайджан ощущает влияние этого процесса. В стране уже ощущается нехватка воды. Нестабильная погода еще больше ухудшает ситуацию", - отметила она.

По ее словам, эта программа является инновативным льготным финансовым решением.

Она подчеркнула, что программа направлена на финансирование проектов по водоснабжению и канализации. "Эта инициатива обеспечит доступ Азербайджана к частным инвестициям и льготному финансированию в сфере водоснабжения и сточных вод, а также к грантам по проектам в сфере водоснабжения и канализации в рамках модели партнерства государство - частный сектор", добавила Азимова.