О нас

IFC включила Азербайджан в глобальную программу устойчивой водной инфраструктуры

IFC включила Азербайджан в глобальную программу устойчивой водной инфраструктуры 12:06
Финансы
31 октября 2024 г. 12:30
IFC включила Азербайджан в глобальную программу устойчивой водной инфраструктуры

Международная финансовая корпорация (IFC) включила Азербайджан в глобальную программу устойчивой водной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова на 5-м Диалоге по целям устойчивого развития на тему в Баку.

"Проблема нехватки воды в мире усугубляется, и Азербайджан ощущает влияние этого процесса. В стране уже ощущается нехватка воды. Нестабильная погода еще больше ухудшает ситуацию", - отметила она.

По ее словам, эта программа является инновативным льготным финансовым решением.

Она подчеркнула, что программа направлена на финансирование проектов по водоснабжению и канализации. "Эта инициатива обеспечит доступ Азербайджана к частным инвестициям и льготному финансированию в сфере водоснабжения и сточных вод, а также к грантам по проектам в сфере водоснабжения и канализации в рамках модели партнерства государство - частный сектор", добавила Азимова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IFC includes Azerbaijan in global sustainable water infrastructure program
Версия на азербайджанском языке IFC Azərbaycanı qlobal dayanıqlı su infrastrukturu proqramına daxil edib

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi