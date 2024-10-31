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Алия Азимова: Климатическое финансирование для стран с низким и средним доходом должно возрасти

Алия Азимова: Климатическое финансирование для стран с низким и средним доходом должно возрасти Для поддержки мероприятий по борьбе с изменением климата в странах с низким и средним доходом до 2030 года необходимо климатическое финансирование в размере 1,7-3,4 триллиона долларов США.
Финансы
31 октября 2024 г. 14:00
Алия Азимова: Климатическое финансирование для стран с низким и средним доходом должно возрасти

Для поддержки мероприятий по борьбе с изменением климата в странах с низким и средним доходом до 2030 года необходимо климатическое финансирование в размере 1,7-3,4 триллиона долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова на 5-м Диалоге по целям устойчивого развития в Баку.

"Однако в настоящее время годовой поток климатического финансирования в эти страны не превышает 425 млрд долларов США. Этот объем следует увеличить как минимум в 4 раза к 2030 году, и более 80% должно быть обеспечено за счет частного сектора", - сказала Азимова.

По ее словам, IFC планирует представить Дорожную карту по развитию зеленых зданий для Азербайджана до 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Версия на английском языке IFC rep: Climate financing for low and middle-income countries should be increased fourfold
Версия на азербайджанском языке Aliyə Əzimova: "Aşağı və orta gəlirli ölkələr üçün iqlim maliyyələşməsi 4 dəfə artırılmalıdır"

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