ЦБА в конце 2024 года закроет региональные центры в Гяндже и Губе, управление в Сумгайыте

12:15

Решением правления Центрального Банка Азербайджана (ЦБА), в рамках оптимизации бизнес-процессов в конце 2024 года планируется закрыть региональные центры в Гяндже и Губе, а также городское управление в Сумгайыте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Регулятор связывает это решение с развитием региональной инфраструктуры местных банков по логистике наличных денег, удовлетворением спроса на наличные деньги в этих регионах через имеющуюся инфраструктуру, а также повышением эффективности бизнес-процессов.

Банки и национальный почтовый оператор "Азерпочт", обслуживаемые в Гянджинском региональном центре, будут переведены на обслуживатние в Евлахском резервном центре ЦБА; банки и отделения "Азерпочт", обслуживаемые в Губинском региональном центре и Сумгайытском городском управлении - в административных зданиях ЦБА, расположенных в городе Баку по адресам: Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90 и Наримановский район, улица Алияра Алиева, 10.