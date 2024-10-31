Иностранцы увеличили в Азербайджане операции с банковскими картами на 24%

17:42

В январе-сентябре этого года иностранцы совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на сумму 1 млрд 987 млн манатов, что на 23,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

В сентябре стоимость операций, совершенных иностранными гражданами в нашей стране посредством банковских карт, составила 265,2 млн манатов, что на 42,4% больше в годовом выражении.