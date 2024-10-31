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Иностранцы увеличили в Азербайджане операции с банковскими картами на 24%

Иностранцы увеличили в Азербайджане операции с банковскими картами на 24% 17:42
Финансы
31 октября 2024 г. 18:07
Иностранцы увеличили в Азербайджане операции с банковскими картами на 24%

В январе-сентябре этого года иностранцы совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на сумму 1 млрд 987 млн манатов, что на 23,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

В сентябре стоимость операций, совершенных иностранными гражданами в нашей стране посредством банковских карт, составила 265,2 млн манатов, что на 42,4% больше в годовом выражении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xaricilərin bank kartları ilə xərcləmələri 24 % artıb

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