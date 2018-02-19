Тайный инвестор стал миллиардером на обвале курса биткоина

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный трейдер в период с 9 по 12 февраля приобрел более 40 тыс. биткоинов на сумму порядка $400 млн, воспользовавшись недавним обвалом его стоимости.

Как передает Report со ссылкой на MarketWatch, с учетом текущего курса криптовалюты и уже имевшихся у него средств он приобрел статус миллиардера.

Биткоины поступили на кошелек с номером 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64, тем самым увеличив запас анонимного покупателя с 55 тыс. токенов до более чем 96 тыс. Сделка взбудоражила социальные сети и форумы, обескуражив тех людей, которые утверждали, что биткоин «достиг дна», когда рухнул до отметки в $6000.

В итоге, по курсу на 19 февраля (свыше $11 тыс. за биткоин) состояние тайного инвестора составило более $1,097 млрд, что еще больше подогрело рост криптовалюты №1.