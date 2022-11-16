Таир Миркишили: Доходы бюджета в следующем году будут выше запланированных

Показатели исполнения доходов государственного бюджета в Азербайджане за январь-октябрь текущего года дают основание говорить о том, что доходы бюджета в следующем году будут выше запланированных.

Показатели исполнения доходов государственного бюджета в Азербайджане за январь-октябрь текущего года дают основание говорить о том, что доходы бюджета в следующем году будут выше запланированных.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Представленный проект предусматривает доходы бюджета на 2023 год в объеме 30 млрд 720,7 млн манатов, то есть на 1 млрд 522,9 млн манатов больше, чем на 2022 год. Примерно половина роста приходится на ненефтегазовый сектор, другая половина - на нефтегазовый сектор. Мы считаем приемлемым планирование отчисления налоговых и таможенных органов в объеме свыше 1 млрд 807 млн манатов, чему способствуют прозрачность бизнес-среды в стране, рост доверия между государством и предпринимателем, а также рост инфляции и импорта", - отметил он.

"Основной причиной роста доходов бюджета от нефтяного сектора стало планирование налога на прибыль от экспорта природного газа с месторождения "Шахдениз" в объеме 2 млрд 875 млн манатов (рост на 700 млн манатов)", - сказал Миркишили.