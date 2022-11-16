О нас

Таир Миркишили: Доходы бюджета в следующем году будут выше запланированных

Таир Миркишили: Доходы бюджета в следующем году будут выше запланированных Показатели исполнения доходов государственного бюджета в Азербайджане за январь-октябрь текущего года дают основание говорить о том, что доходы бюджета в следующем году будут выше запланированных.
Финансы
16 ноября 2022 г. 12:36
Таир Миркишили: Доходы бюджета в следующем году будут выше запланированных
Таир Миркишили

Показатели исполнения доходов государственного бюджета в Азербайджане за январь-октябрь текущего года дают основание говорить о том, что доходы бюджета в следующем году будут выше запланированных.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Представленный проект предусматривает доходы бюджета на 2023 год в объеме 30 млрд 720,7 млн манатов, то есть на 1 млрд 522,9 млн манатов больше, чем на 2022 год. Примерно половина роста приходится на ненефтегазовый сектор, другая половина - на нефтегазовый сектор. Мы считаем приемлемым планирование отчисления налоговых и таможенных органов в объеме свыше 1 млрд 807 млн манатов, чему способствуют прозрачность бизнес-среды в стране, рост доверия между государством и предпринимателем, а также рост инфляции и импорта", - отметил он.

"Основной причиной роста доходов бюджета от нефтяного сектора стало планирование налога на прибыль от экспорта природного газа с месторождения "Шахдениз" в объеме 2 млрд 875 млн манатов (рост на 700 млн манатов)", - сказал Миркишили.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani MP: Next year’s budget revenues to be higher than planned
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: “Gələn il büdcə gəlirləri planlaşdırıldığından çox olacaq”

Экслюзивные новости

Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi