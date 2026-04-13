Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли почти на 16%
Финансы
- 13 апреля, 2026
- 13:50
Стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года достигли $85 млрд 151,1 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно данным, валютные резервы увеличились на 15,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Отметим, что в 2025 году валютные резервы Азербайджана выросли на $14 млрд, или на 20% - до $85 млрд.
Последние новости
