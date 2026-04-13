    Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли почти на 16%

    13 апреля, 2026
    Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли почти на 16%

    Стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года достигли $85 млрд 151,1 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Согласно данным, валютные резервы увеличились на 15,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Отметим, что в 2025 году валютные резервы Азербайджана выросли на $14 млрд, или на 20% - до $85 млрд.

    Стратегические валютные резервы Государственный комитет статистики
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 16 % artıb
    Azerbaijan's foreign exchange reserves rise to $85.1 billion

