    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 16 % artıb

    Maliyyə
    13 aprel, 2026
    • 13:40
    Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85 milyard 151,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 15,9 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, hesabat tarixinə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 1 il əvvələ nisbətən 5,7 % çox - 11 milyard 656,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu isə hələ ki, aktivlərinin məbləğini açıqlamayıb.

    Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли почти на 16%
    Azerbaijan's foreign exchange reserves rise to $85.1 billion

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti