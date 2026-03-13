Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $91 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана в настоящее время достигли $91 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса при представлении отчета о деятельности Кабинета министров за 2025 год.

По его словам, в прошлом году стратегические валютные резервы страны увеличились примерно на $14 млрд, или на 20%, превысив $85 млрд.

Асадов отметил, что этот показатель на 12% превышает объем ВВП, является одним из самых высоких в мире по объему резервов на душу населения и примерно в 18 раз превышает внешний государственный долг, который составляет $4,8 млрд.