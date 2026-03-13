İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 91 milyard dollara çatıb

    Maliyyə
    • 13 mart, 2026
    • 11:17
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 91 milyard dollara çatıb

    Hazırda Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 91 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabatın təqdimatı zamanı bildirib.

    O, xatırladıb ki, ötən il ölkənin strateji valyuta ehtiyatları təqribən 14 milyard ABŞ dolları və yaxud 20 % artaraq 85 milyard ABŞ dolları keçib:

    "Bu, ÜDM-dən 12 % çoxdur və dünyada adambaşına düşən ehtiyatlara görə ən yüksək göstəricilərdən biridir, xarici dövlət borcunu (4,8 milyard ABŞ dolları) 18 dəfəyə qədər üstələyir.

    Milli Məclis Nazirlər Kabineti Əli Əsədov

    Son xəbərlər

    11:40

    Bakı metrosunun gəlirləri 15 % artıb

    İnfrastruktur
    11:39

    Sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası və Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    11:39

    Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış qiymətli kağızların ümumi dəyəri 21 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:38

    Azərbaycanın sığorta sektoru ötən il 4 % böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Murat Kurum: Azərbaycan COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoydu

    COP29
    11:37

    Azad edilmiş ərazilərdə ötən il 154 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    Biznes
    11:36

    Bakıda ötən il yeni metrostansiyaların inşasına ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:35

    Gülər Paşayeva: "Ənənəvi rəqəmsal biliklər artıq maliyyə sektoru üçün kifayət etmir"

    Maliyyə
    11:35

    FHN ötən il vətəndaşlar üçün 29 fərdi yaşayış evi tikərək təhvil verib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti