Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $83,5 млрд

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 11:53
    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $83,5 млрд

    Стратегические валютные резервы Азербайджана за январь-ноябрь текущего года увеличились на $12,5 млрд или на 17,6%, достигнув отметки в $83,5 млрд.

    Как сообщает "Report", об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса, проходящем сегодня, во время обсуждения бюджетного пакета на следующий год в III чтении.

    "Это означает 142 млрд манатов в национальной валюте и на 8 млрд манатов превышает прогнозируемый валовой внутренний продукт в 2025 году (130 млрд манатов). В настоящее время наши валютные резервы в 17 раз превышают наш внешний долг", - отметил он.

    Али Асадов валютные резервы Милли Меджлис Бюджетный пакет
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 83,5 milyard dollara çatıb
    Azerbaijan's strategic foreign exchange reserves reach $83.5 billion
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей