Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $83,5 млрд
Финансы
- 09 декабря, 2025
- 11:53
Стратегические валютные резервы Азербайджана за январь-ноябрь текущего года увеличились на $12,5 млрд или на 17,6%, достигнув отметки в $83,5 млрд.
Как сообщает "Report", об этом заявил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса, проходящем сегодня, во время обсуждения бюджетного пакета на следующий год в III чтении.
"Это означает 142 млрд манатов в национальной валюте и на 8 млрд манатов превышает прогнозируемый валовой внутренний продукт в 2025 году (130 млрд манатов). В настоящее время наши валютные резервы в 17 раз превышают наш внешний долг", - отметил он.
