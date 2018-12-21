Страховые выплаты по несчастным случаям на производстве превысили 2,8 млн манатов

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь сборы страховых компаний по виду обязательного страхования от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 33 млн 39 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 2 млн 795,3 тыс. манатов или 9,24% больше, чем в январе-октябре этого года, и на 2 млн 48 тыс. манатов или 6,6% – в аналогичном периоде прошлого года.

Выплаты в этом сегменте составили 2 млн 812,6 тыс. манатов, что на 215,4 тыс. манатов или 8,29% превышает показатель за январь-октябрь этого года, и на 123,7 тыс. манатов или 4,21% меньше показателя годом ранее.

В целом выплаты по виду обязательного страхования от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 8,51% общих страховых выплат.