Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 12%

    Финансы
    • 24 декабря, 2025
    • 11:07
    Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 12%

    В Азербайджане в январе-ноябре этого года по линии 16 страховых компаний собрано 1 млрд 365,354 млн манатов страховых взносов, что на 11,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Выплаты, произведенные страховыми компаниями за отчетный период, составили 844,833 млн манатов, что на 21,7% больше показателя годом ранее.

    За 11 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлись выплаты на сумму 61,9 манат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 56,8 маната.

    Страховой рынок Азербайджан ЦБА страховые выплаты
    Azərbaycanın sığorta bazarı 12 %-ə yaxın böyüyüb
    Azerbaijan's insurance market grows nearly 12%

    Последние новости

    12:37

    Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

    Внешняя политика
    12:32

    Танкер "Кёроглу" после ремонта отправился в Туркменистан

    Инфраструктура
    12:29

    Зеленский: Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению

    Другие страны
    12:20

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди

    Внутренняя политика
    12:20

    Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан

    В регионе
    12:19

    Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетях

    В регионе
    12:14

    Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года

    Религия
    12:10

    Мунбаев: Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерстве

    Другие страны
    12:06

    Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года

    В регионе
    Лента новостей