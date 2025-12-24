Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 12%
Финансы
24 декабря, 2025
- 11:07
В Азербайджане в январе-ноябре этого года по линии 16 страховых компаний собрано 1 млрд 365,354 млн манатов страховых взносов, что на 11,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Выплаты, произведенные страховыми компаниями за отчетный период, составили 844,833 млн манатов, что на 21,7% больше показателя годом ранее.
За 11 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлись выплаты на сумму 61,9 манат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 56,8 маната.
