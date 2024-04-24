О нас

Страховой рынок Азербайджана вырос на 8%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 8% В январе-марте этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 373,14 млн манатов страховых взносов.
Финансы
24 апреля 2024 г. 16:23
Страховой рынок Азербайджана вырос на 8%

В январе-марте этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 373,14 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 153,327 млн манатов. Это на 49,9% больше, чем год назад.

За прошедшие 3 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 41,1 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 29,5 маната.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 8 % böyüyüb

Другие новости из категории

Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-март 2024 года)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-март 2024 года)
24 апреля 2024 г. 16:43
Подписаны документы о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Кыргызстаном
Подписаны документы о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Кыргызстаном
24 апреля 2024 г. 14:59
Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Кыргызстаном
Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Кыргызстаном
24 апреля 2024 г. 14:51
Глава ЦБА Азербайджана обсудил с Минфином США вопросы финансовой стабильности
Глава ЦБА Азербайджана обсудил с Минфином США вопросы финансовой стабильности
24 апреля 2024 г. 13:47
fDi: Столица Азербайджана на третьем месте среди городов по росту прямых инвестиций в 2023 году
fDi: Столица Азербайджана на третьем месте среди городов по росту прямых инвестиций в 2023 году
24 апреля 2024 г. 11:56
Буровая компания в Азербайджане существенно сократила уставный капитал
Буровая компания в Азербайджане существенно сократила уставный капитал
24 апреля 2024 г. 10:12
Состоится внеочередное собрание инвестиционной компании CPM-İnvest
Состоится внеочередное собрание инвестиционной компании CPM-İnvest
24 апреля 2024 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2024)
24 апреля 2024 г. 09:22
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2024)
24 апреля 2024 г. 09:14
Азербайджан обсудил укрепление сотрудничества в финансовом секторе с США
Азербайджан обсудил укрепление сотрудничества в финансовом секторе с США
23 апреля 2024 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi