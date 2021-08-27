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Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 12% В январе-июле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 528,258 млн манатов.
Финансы
27 августа 2021 г. 12:32
Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%

В январе-июле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 528,258 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 301,179 млн манатов. Это на 32,6% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов было выплачено 57 манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 48 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 12 % böyüyüb

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