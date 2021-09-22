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Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 10% В январе-августе этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 580,597 млн манатов.
Финансы
22 сентября 2021 г. 12:47
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%

В январе-августе этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 580,597 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 9,8% больше.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 339,866 млн манатов. Это на 29,2% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов было выплачено 58,5 манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 49,7 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s insurance market grows 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 10 % böyüyüb

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