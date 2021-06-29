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Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 10% В январе-мае этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 398,001 млн манатов.
Финансы
29 июня 2021 г. 14:36
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%

В январе-мае этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 398,001 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 208,233 млн манатов. Это на 48,6% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 собранных на страховом рынке взносов выплаты составили 53 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 33,9 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 10% böyüyüb

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