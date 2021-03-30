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Страховой рынок Азербайджана сократился на 16%

Страховой рынок Азербайджана сократился на 16% За последние 2 месяца на каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке, пришлось 62,4 маната страховых взносов
Финансы
30 марта 2021 г. 15:43
Страховой рынок Азербайджана сократился на 16%

В январе-феврале этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 160,445 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 100,17 млн манатов, что в 2 раза больше, чем годом ранее.

За последние 2 месяца на каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке, пришлось 62,4 маната страховых взносов. За тот же период прошлого года этот показатель составил 25,8 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market shrinks 16%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 16% kiçilib

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