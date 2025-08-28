Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 13%

По линии 16 страховых компаний Азербайджана в январе-июле этого года собрано 937,658 млн манатов страховых взносов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 529,307 млн манатов, что на 20,25% больше в годовом сравнении.

За 7 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, пришлось 56,45 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 52,8 маната.