Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Баку обновили автобусы на двух регулярных маршрутах

    Инфраструктура
    • 31 января, 2026
    • 13:05
    В Баку обновили автобусы на двух регулярных маршрутах

    В Баку на маршрутах №76 и 78 будут курсировать современные автобусы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, с 1 февраля современные автобусы будут курсировать по внутригородским маршрутам, соединяющим ж/д вокзал "Бакиханов" со станцией метро "Нефчиляр" (№76) и со станцией ​​метро "Гара Гараев" (№78).

    Оплата проезда будет производиться безналично, стоимость - 0,5 маната.

    AYNA обновление маршрутов регулярные автобусы
    Bakıda daha 2 müntəzəm marşrut xəttinin avtobusları yenilənib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:28

    В Молдове наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за сбоя в энергосистеме Украины

    Другие страны
    14:24

    МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 56 преступлений

    Происшествия
    14:12

    В Азербайджане за два года проведено 11 тыс. операций на открытом сердце

    Здоровье
    13:57

    Пакистанские силовики за последние двое суток ликвидировали более 70 боевиков

    Другие страны
    13:50

    Рустамова: В Азербайджане существует потребность в центрах по лечению сердечной недостаточности

    Здоровье
    13:33

    В Азербайджане в течение года планируются трансплантации сердца от посмертных доноров

    Здоровье
    13:15

    В Баку 1 февраля ожидается туманная и пасмурная погода

    Экология
    13:05

    В Баку обновили автобусы на двух регулярных маршрутах

    Инфраструктура
    12:56

    СМИ: Обсуждения планируемой миссии НАТО в Арктике находятся на раннем этапе

    Другие страны
    Лента новостей