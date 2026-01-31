В Баку обновили автобусы на двух регулярных маршрутах
- 31 января, 2026
- 13:05
В Баку на маршрутах №76 и 78 будут курсировать современные автобусы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, с 1 февраля современные автобусы будут курсировать по внутригородским маршрутам, соединяющим ж/д вокзал "Бакиханов" со станцией метро "Нефчиляр" (№76) и со станцией метро "Гара Гараев" (№78).
Оплата проезда будет производиться безналично, стоимость - 0,5 маната.
