В Баку обновили автобусы на двух регулярных маршрутах

В Баку на маршрутах №76 и 78 будут курсировать современные автобусы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, с 1 февраля современные автобусы будут курсировать по внутригородским маршрутам, соединяющим ж/д вокзал "Бакиханов" со станцией метро "Нефчиляр" (№76) и со станцией ​​метро "Гара Гараев" (№78).

Оплата проезда будет производиться безналично, стоимость - 0,5 маната.