    В Баку 1 февраля ожидается туманная и пасмурная погода

    Экология
    • 31 января, 2026
    • 13:15
    1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Ночью и утром на отдельных территориях ожидается туман. Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем местами прогнозируются кратковременные осадки, в горных районах - снег. На отдельных территориях не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла.

