В Узбекистане произошел взрыв в многоквартирном доме
Другие страны
- 31 января, 2026
- 12:40
В Бухарской области Узбекистана произошел взрыв в многоквартирном здании.
Как передает Report, об этом сообщает портал Kun.uz.
В результате инцидента обрушилась часть 2-этажного жилого дома. На место происшествия прибыли ответственные лица, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители других экстренных служб.
По предварительным данным, вспышка произошла из-за утечки газа при использовании газовой плиты. В результате 2 человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Погибших нет.
