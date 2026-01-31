Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 12:40
    В Узбекистане произошел взрыв в многоквартирном доме

    В Бухарской области Узбекистана произошел взрыв в многоквартирном здании.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Kun.uz.

    В результате инцидента обрушилась часть 2-этажного жилого дома. На место происшествия прибыли ответственные лица, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители других экстренных служб.

    По предварительным данным, вспышка произошла из-за утечки газа при использовании газовой плиты. В результате 2 человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Погибших нет.

    Узбекистан Бухарская область взрыв многоквартирное здание пострадавшие
