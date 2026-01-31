Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в 2025 году снизились
Финансы
- 31 января, 2026
- 12:38
Номинальный эффективный обменный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам на 1 января 2026 года составил 102,5 пункта.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,7 пункта ниже, чем на 1 января 2025 года и на 0,9 пункта ниже показателя на 1 декабря прошлого года.
Реальный эффективный обменный курс маната на 1 января текущего года составил 115,8 пункта, что на 0,5 пункта меньше, чем показатель на 1 декабря прошлого года, и на 9,3 пункта меньше в годовом сравнении.
Последние новости
12:56
СМИ: Обсуждения планируемой миссии НАТО в Арктике находятся на раннем этапеДругие страны
12:48
Денежная масса в Азербайджане в 2025 году выросла на 7,2%Финансы
12:40
В Узбекистане произошел взрыв в многоквартирном домеДругие страны
12:38
Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в 2025 году снизилисьФинансы
12:24
Фото
В ММ обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношенийВнешняя политика
12:16
Первый на Кавказе пациент с пересаженным сердцем призвал людей становиться донорамиЗдоровье
12:10
В Азербайджане ведется работа по цифровизации системы трансплантации органовЗдоровье
11:54
Минэнерго Казахстана: На месторождении "Тенгиз" возобновилась добыча нефтиЭнергетика
11:53