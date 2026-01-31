Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 31 января, 2026
    • 12:38
    Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в 2025 году снизились

    Номинальный эффективный обменный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам на 1 января 2026 года составил 102,5 пункта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,7 пункта ниже, чем на 1 января 2025 года и на 0,9 пункта ниже показателя на 1 декабря прошлого года.

    Реальный эффективный обменный курс маната на 1 января текущего года составил 115,8 пункта, что на 0,5 пункта меньше, чем показатель на 1 декабря прошлого года, и на 9,3 пункта меньше в годовом сравнении.

    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb
